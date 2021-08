Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel kaum verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine Stunde vor Handelsbeginn auf ein unwesentliches Plus von 0,01 Prozent hin. Auch der Handelsstart an den europäischen Leitbörsen wird mit wenig Bewegung erwartet. Unterstützend werteten Marktbeobachter die positiven Vorgaben von der Wall Street mit neuen Rekordhochs ...

