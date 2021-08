Der Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL hat den zweiten Tag in Folge den Urlauber- und Berufsverkehr getroffen. Im Nahverkehr will die Bahn mit etwa 20 bis 30 Prozent des Zugangebots Reisende ans Ziel bringen, wie Bahn-Sprecher Achim Stauss am Donnerstag in Berlin sagte. Am Mittwoch hatte die Bahn noch von 40 Prozent der Züge gesprochen, die...

