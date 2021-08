Die Nachfrage nach ETFs hat neue Rekorde aufgestellt. Das zeigt der aktuelle Lyxor ETF Money Monitor. Demnach haben die Nettozuflüsse in Europa im bisherigen Jahresverlauf das bisherige Rekordjahr 2019 noch einmal übertroffen. Die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie setzt sich fort - das zeigt sich auch an den europäischen ETF-Märkten. So haben ETFs bereits im Juli 2021 bei den Nettozuflüssen den Rekord aus 2019 übertroffen und bereits 104,2 Mrd. Euro eingesammelt. Seit Beginn des ...

