Der Solartechnikkonzern SMA Solar hat trotz sinkender Umsätze im ersten Halbjahr mehr Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen bestätigte auch seine Prognosen, warnte aber vor möglichen Lieferschwierigkeiten in der zweiten Jahreshälfte. Die weiter angespannte Lage bei der Versorgung mit elektronischen Bauteilen könnte dann zu Einschränkungen der Lieferfähigkeit der SMA führen, hieß es von dem im SDAX notierten Wechselrichterspezialisten am Donnerstag in Niestetal.Die Aktie rutschte nach Bekanntgabe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...