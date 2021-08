Meißen (ots) - Die Naturheilpraxis von Dorette Dietrich bietet ein breites Spektrum alternativmedizinischer Behandlungsmöglichkeiten an und sieht den Menschen als komplexes System aus Körper, Geist und Seele. Die mit viel Liebe zum Detail eingerichtete Naturheilpraxis schafft in einer vertrauensvollen Umgebung beste Voraussetzungen für Genesung und zum Verweilen. Hierbei legt die Heilpraktikerin und Spezialistin für Homöopathie Dorette Dietrich besonders großen Wert auf eine stets individuelle und einfühlsame Betreuung der Klienten auf ihrem Weg zu mehr Gesundheit und Lebensfreude. Bereits seit ihrer Jugendzeit interessiert sich Dorette Dietrich für die Komplementärmedizin in all ihren Facetten und so ist das Heilen ganz im Einklang mit der Natur zum unentbehrlichen Lebensbegleiter geworden, von diesem reichhaltigen Erfahrungsschatz profitieren ebenso die Klienten der Naturheilpraxis.Gerade falls Sie auf der Recherche nach "Homöopathie Meißen Rauenthal, Lercha, Nassau, Korbitz" sind, haben Sie mit Heilpraktikerin Dorette Dietrich den goldrichtigen Partner gefunden.Dorette Dietrich kann bereits auf eine bewegte Berufskarriere zurückblicken und war unter anderem als Lehrerin sowie als Groß- und Außenhandelskauffrau tätig, bevor Sie nach der deutschen Wiedervereinigung die Chance ergriff, ihren Jugendtraum zu verwirklichen und Heilpraktikerin zu werden. Die Spezialistin für Homöopathie Dorette Dietrich (https://www.dietrich-naturheilpraxis.de/)ist auch im Bereich Naturheilkunde immer offen für neue Entwicklungen und bildet sich deshalb ganz im Sinne ihrer Klienten ständig weiter, um die bestmögliche Behandlung bieten zu können. Dorette Dietrich hat im Laufe ihrer langjährigen Erfahrungen immer wieder die Beobachtung gemacht, dass Krankheiten oftmals Ausdruck falscher Geisteshaltungen sind, welche es zu überwinden gilt. Um umfassende und tiefgehende Veränderungen zu bewirken bedient sich die Heilpraktikerin Dorette Dietrich schwerpunktmäßig der klassischen Homöopathie nach Samuel Hahnemann. Dieses konsequent ganzheitliche Diagnose- und Therapiesystem kann seelische Ungleichgewichte aufdecken und gefahrlos so therapieren, dass der ganze Mensch behandelt wird und alle unangenehmen Symptome verschwinden können.Selbst Patienten, welche womöglich schon jahrelang an unerklärlichen Beschwerden leiden, kann die klassische Homöopathie heilen. Die Voraussetzung dazu ist, dass das passende homöopathische Mittel für jeden einzelnen Patienten individuell gefunden wird. Deshalb ist die homöopathische Untersuchung sehr umfassend und tiefgehend, Patienten sollten deshalb insbesondere bei einem Ersttermin ausreichend Zeit mitbringen. In der sogenannten homöopathischen Repertorisation wird auch nach zunächst unscheinbaren Dingen und Zusammenhängen aus dem Leben des Patienten gefragt, welche aber für die optimale Wahl eines homöopathischen Arzneimittels dennoch eine große Rolle spielen können. Durch die klassische Homöopathie nach Hahnemann konnten bereits viele Menschen durch die dauerhafte Überwindung von akuten oder chronischen Beschwerden ihre Gesundheit wiedererlangen. Die Homöopathie ist auch deshalb so beliebt, weil sie auch bei kleinen Kindern oder Tieren wirksam ist und völlig ohne chemische Medikamente auskommt.Darüber hinaus bietet die Spezialistin für Homöopathie Dorette Dietrich auch Chiropraktik, Fußreflexzonentherapie sowie eine spezielle Form der Vitalwellenbehandlung an. Alle diese bewährten Naturheilverfahren können zum Wohle der Klienten auch mit der klassischen Homöopathie kombiniert werden, falls dies im Einzelfall erforderlich sein sollte. Insbesondere die Chiropraktik ist als aus den USA stammende manuelle Heilmethode dazu geeignet, schmerzhafte Blockaden zu lösen und die Funktionen des Nervensystems wieder in Harmonie und Einklang zu bringen. Dazu wendet die Chiropraktikerin Dorette Dietrich ganz gezielt besondere Grifftechniken an, um Fehlstellungen beispielsweise der Wirbelsäule und an den Gelenken zu beseitigen.Mehr Information, auch zum Themenkreis "Homöopathie Meißen Rauenthal, Lercha, Nassau, Korbitz", erlangen Sie unter https://www.dietrich-naturheilpraxis.de/Pressekontakt:Dorette DietrichFon: +49 35241 51834info@dietrich-naturheilpraxis.deOriginal-Content von: Dorette Dietrich, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157951/4992233