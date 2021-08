Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials legte zur Wochenmitte leicht zu, die vielbeachtete 54er-Marke wurde jedoch nicht dauerhaft übersprungen, so die Analysten der Helaba.Die Spreads der IBOXX-Bankenindices seien in den letzten Tagen etwas rausgelaufen, jedoch lägen diese noch unterhalb des Niveaus von vor vier Wochen. Der Primärmarkt präsentiere sich indes unverändert. Weiterhin könnten keine Emissionen oder Mandatierungen vermeldet werden. Insofern seien die Blicke auf die Zahlen der Deutschen Pfandbriefbank AG (pbb) gerichtet gewesen. Wie bereits am 27. Juli gemeldet, habe die Bank im zweiten Quartal 2021 beim Ergebnis und dem Neugeschäft zugelegt und ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 62 Mio. EUR und im ersten Halbjahr von 114 Mio. EUR erzielt. Im Herbst wolle der Immobilienfinanzierer entscheiden, ob eine Nachzahlung zur Dividende der vergangenen Jahre gewährt werde. Heute würden die Bücher unter anderem von der Aareal Bank (Q2) und der Helaba (H1) geöffnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...