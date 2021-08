Der 10er-EMA gilt als übliche Aufwärtskorrekturzone in einem Abwärtstrend. Hier würden sich also Short-Position anbieten. In einer neuen Abwärtsbewegung könnten die Aktien von Bayer dann erneut aus dem Trendkanal nach unten ausbrechen und das Verlaufstief bei 46,02 Euro nach unten durchbrechen. Trading-Strategie: 1. Short-Position im Bereich von 48,30 Euro möglich. Stopp 51,00 Euro. Kursziel 46,00 ...

