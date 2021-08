Zwar erklärte Talanx-Finanzvorstand Jan Wicke, dass die Hochwasserkatastrophe alles übersteige, was wir in Deutschland je hatten. Und trotzdem hob Talanx die Gewinnprognose für 2021 leicht an, nachdem der Versicherungskonzern bei der Schadensregulierung wohl recht glimpflich davonkommt. Die Talanx-Aktie (TLX100) bewegte sich am gestrigen Mittwoch trotzdem kaum, war aber im Vorfeld schon gut gelaufen ...

