EURUSD konnte sich am Mittwoch von der Abwärtsbewegung, die mit dem Hoch von vor zwei Wochen (1,1908) begann, etwas erholen - am Abend hatte das Paar das 23,6% Fibonacci-Retracement getestet. Bei der aktuellen 4-Stunden-Kerze, die um 12:00 Uhr schließt, ist eine bullische Hammerkerze zu erkennen, sodass die Käufer an das gestern im Tages-Chart ausgebildete Bullish-Engulfing anknüpfen könnten. Um die Aufwärtskorrektur voranzutreiben, müssten jedoch der 21er-EMA (rote Linie) und das Juli-Tief (1,1755) ...

