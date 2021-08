Viel Zeit hast du nicht. AstraZeneca (WKN: 886455) zahlt seinen Aktionären am 13. September die zweite Hälfte der Jahresdividende aus. Und noch wichtiger: Heute, am 12. August, ist bereits der Ex-Dividenden-Tag. Das heißt, jeder, der heute mindestens eine Aktie des Pharma-Unternehmens hält, bekommt die Dividende. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Und nur um einer Dividende willen sollten wir niemals eine Aktie kaufen. Schauen wir uns also einmal das Unternehmen genauer an. AstraZeneca surft ...

