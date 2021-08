DJ Alternative in der Forstwirtschaft - Serie "Baumarten der Zukunft" - Teil 4: Douglasie - eine der wichtigsten fremdländischen Baumarten

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Löwenstein (pts027/12.08.2021/11:00) - In der heutigen Forstwirtschaft führt kaum ein Weg mehr an der ursprünglich aus Nordamerika stammenden Douglasie vorbei. Seit dem 19. Jahrhundert wird die Douglastanne in Deutschland gepflanzt und macht dort bereits einen Anteil von rund 2 % an der gesamten mit Wald bestockten Fläche aus.

Herausragende Baumart und duftende Nadeln

In ihrer amerikanischen Heimat erreicht die Douglasie Maximalhöhen von bis zu 100 Metern, hierzulande sind es um die 60. Dabei kann sie 700 Jahre alt werden.

Von der Fichte lässt sich die Douglasie durch ihre raue und genarbte Rinde unterscheiden. Zudem geben die weichen Nadeln bei Zerreibung einen zitrusartigen Wohlgeruch von sich.

Die Douglasie ist eine Baumart, welche auch unter einer geringen Nährstoffversorgung frohwüchsig gedeiht. Bevorzugt wächst die Konifere auf sandigen und lehmhaltigen Bodenstrukturen. Mit ihrem Herzwurzel-System ist die Douglasie sicher im Boden verankert, da diese Wurzeln Eigenschaften von Pfahl- und Flachwurzlern vereinen. Für die Douglasie hat dies den Vorteil, dass sie Extremwetterer-Ereignisse ähnlich robust verträgt wie die Kiefer.

Eigenschaften sprechen für weiteren Ausbau

Die Douglasie beeindruckt neben ihrer Erscheinung auch durch ihr schnelles Holzwachstum und damit einer hohen CO2-Bindung.

Das Holz der Douglasie gilt als hochwertig und findet Verwendung im Außen- und Innenbau.

Auf dem Holzmarkt können derzeit je nach Region Preise von 100 Euro je Festmeter für das Rundholz erlöst werden.

Auf den Waldflächen in der Spreewald-Region sieht Falkenstein Forst mit dieser Konifere eine weitere Möglichkeit, die Weißkiefer als bisherige Hauptbaumart zu diversifizieren. Allerdings bedarf diese Baumart einem verstärkten Wildschutz, da die Terminaltriebe und die Rinde der Douglasie Leckerbissen für das Schalenwild, wie Reh-, Dam- und Rotwild sind.

Über Falkenstein Falkenstein Forstmanagement GmbH, mit Sitz in Löwenstein, betreibt professionelle Forstwirtschaft auf eigenen Waldflächen in Deutschland. Als Unternehmen der Nachhaltigkeitsbranche investiert Falkenstein in den Umbau seiner Waldflächen hin zu einem klimaresilienten Misch- und Dauerwald. Waldflächen und Forstgüter werden deutschlandweit hinzuerworben.

(Ende)

Aussender: Falkenstein Forstmanagement GmbH Ansprechpartner: Gerald Glasauer Tel.: +49 7130 57 89 023 E-Mail: post@falkenstein-forst.de Website: www.falkenstein-forst.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210812027 ]

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)