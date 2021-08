Für die US-Beschäftigten von Google könnte das Homeoffice bald finanzielle Auswirkungen haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befürchten Gehaltseinbußen. Dauerhaft im Homeoffice zu arbeiten, ist für viele Menschen ein echter Game-Changer: Durch wegfallendes Pendeln sparen Berufstätige deutlich an Zeit. Durch wegfallende Arbeitswege auch einiges an Geld. Für die meisten Menschen, die mit einer Arbeitsumgebung in den eigenen vier Wänden gut zurechtkommen, hat das Modell also viele Vorteile: mehr Zeit und mehr Geld - damit lässt es sich gut leben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...