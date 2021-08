Um 11:17 liegt der ATX TR mit -0.11 Prozent im Minus bei 7269 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +2.42% auf 67.7 Euro, dahinter Palfinger mit +1.99% auf 37.125 Euro und Zumtobel mit +1.43% auf 8.885 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15864 (+0.24%, Ultimo 2020: 13719). Der ATX TR war zuletzt 8 Tage im Plus, allerdings kener davon über 1 Prozent. Der Index hat dabei 4,34 Prozent gewonnen (Einzeltage: 0,83; 0,69; 0,14; 0,81; 0,19; 0,77; 0,03; 0,8). Spannend wird es heute in der ytd-Sicht beim Handelsvolumen. Vor Marktstart hatte die OMV 6,771 Mrd. und die Erste Group 6,763 Mrd. kumuliertes Handelsvolumen. Am Vormittag sah es so aus, als könnte die Erste Group die fehlenden 8 Mio. heute ev. aufholen und erstmals 2021 in Führung gehen ....

