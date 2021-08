Das amerikanische Unternehmen 3D Systems (WKN: 888346) deckt das komplette Spektrum des 3D-Drucks ab. Es entwickelt und verkauft 3D-Drucker, die zugehörigen Druckmaterialien sowie die Software für den 3D-Druck. Zusätzlich bietet es seinen Kunden einen On-demand-Druckservice an. Die Quartalszahlen diese Woche überzeugten. Der Umsatz stieg um 44 %, die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Als Reaktion stieg der Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung um 21 % an. Ist es vor diesem Hintergrund eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...