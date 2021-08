Starke Unternehmensergebnisse bewirken kontinuierliche Abnahme des Verschuldungsgrades

Der weltweit führende Eukalyptuszellstoffhersteller Suzano, der bei der Herstellung von Bioprodukten aus Eukalyptus einen globalen Maßstab setzt, meldete für die drei Monate bis zum 30. Juni 2021 (2Q21) einen operativen Cashflow von 4,9 Milliarden R$. Dies entspricht einem Anstieg von 47 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2Q20) und dem besten Quartalsergebnis seit der Gründung von Suzano nach der Fusion von Suzano Papel e Celulose und Fibria im Januar 2019.

Die Ergebnisse werden weiterhin durch starke Zellstoffverkäufe und höhere Marktpreise getragen. Suzano beendete das Quartal mit aktuellen Zellstoffbeständen, die unter dem optimalen Betriebsniveau lagen. Die Papierbranche zeichnete sich durch eine solide kommerzielle und operative Leistung aus, da die Preise und das Verkaufsvolumen auf dem Inlandsmarkt stiegen. Die Zellstoffverkäufe beliefen sich im zweiten Quartal 21 auf 2,5 Millionen Tonnen, während die Papierverkäufe 296.000 Tonnen betrugen, was zu einem Nettoumsatz von 9,8 Milliarden R$ im zweiten Quartal 21 führte.

Das bereinigte EBITDA, ein weiterer wichtiger Indikator für die finanzielle Leistungsfähigkeit von Suzano, belief sich auf insgesamt 5,9 Milliarden R$, was einem Anstieg von 42 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Fähigkeit von Suzano, Barmittel zu generieren, hat in Verbindung mit einer umsichtigen Finanzdisziplin dazu beigetragen, den Verschuldungsgrad in US-Dollar, gemessen an der Nettoverschuldung/bereinigtem EBITDA, bis zum 30. Juni 2021 auf das 3,3-fache zu senken, verglichen mit dem 3,8-fachen am Ende des 1. Quartals 21.

"Unsere Ergebnisse belegen einmal mehr die finanzielle Stärke von Suzano. Unsere Leistung in den letzten Quartalen hat den Grundstein für den Bau eines neuen Zellstoffwerks in Brasilien gelegt", sagt Walter Schalka, CEO von Suzano.

Das im Mai 2021 angekündigte Multi-Milliarden-Dollar-Projekt in Mato Grosso do Sul wird eine der größten Investitionen des Privatsektors in Brasilien sein, sobald das Projekt nach der Genehmigung durch den Verwaltungsrat anläuft.

Die Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem BRL am Ende des Quartals war weitgehend für den Nettogewinn von 10 Mrd. R$ verantwortlich. Dies ist in erster Linie auf die positive Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf Schulden und Derivate zurückzuführen, die in US-Dollar abgeschlossen worden sind.

Im zweiten Quartal wurden zwei Meilensteine in Suzanos Umwelt-, Sozial- und Governance-Agenda (Environmental, Social and Governance, ESG) erreicht. Suzano kündigte ein Biodiversitätsprogramm an, mit dem bis 2030 eine halbe Million Hektar einheimischer Wälder erschlossen werden sollen. Außerdem setzte das Unternehmen im Juni verstärkt auf grüne Finanzprodukte innerhalb seiner Kapitalstruktur, indem es eine nachhaltigkeitsbezogene Anleihe (Sustainability-Linked Bond, SLB) im Wert von 1 Milliarde US-Dollar auflegte, die an Ziele wie die Vertretung von Frauen in Führungspositionen und die Reduzierung des Wasserverbrauchs in Industriebetrieben gebunden ist.

