Die am Mittwoch vorgestellten Samsung-Uhren der Watch-4-Reihe basieren auf dem mit Google fortentwickelten Wear OS 3. Wie der Hersteller bestätigt, können sie sich nicht mehr mit iPhones koppeln. Samsung lässt die iPhone-Unterstützung seiner Watch-Reihe fallen. Bislang hatte der Hersteller seine Wearable-Apps auch für das Apple-Betriebssystem angeboten. So konnten die Smartwatches relativ umfangreich mit iPhones kooperieren. Das soll auch so bleiben - allerdings nur, soweit es die bisherigen Modelle betrifft. Alles bis zur Watch 3 will Samsung auch weiterhin unter iOS unterstützen. Die ...

