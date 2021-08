Der US-Ladeanbieter ChargePoint hat den E-Bus- und Nutzfahrzeugmanagement-Anbieter ViriCiti für rund 75 Millionen Euro übernommen. Damit will ChargePoint die Elektrifizierung von Flotten beschleunigen. Es ist die zweite Übernahme von ChargePoint in Europa innerhalb weniger Wochen. Das Team, die Kunden und die Technologie von ViriCiti werden in den laufenden Betrieb von ChargePoint integriert, wie ...

