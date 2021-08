- High Tide fügt seinem Portfolio, das bereits 3 der 5 führenden und beliebtesten Online-Handelsplattformen für Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum umfasst und im Jahr 2020 insgesamt fast 100 Millionen Seitenbesuche auf allen Plattformen (davon 2,5 Millionen in Verbindung mit DankStop) verbuchen konnte, eine weitere führende Internet-Handelsplattform hinzu.[i]

- High Tide erhält Zugang zu den mehr als 200.000 E-Mail-Abonnenten von DankStop und baut seine Online-Präsenz mit dem zusätzlichen Zugriff auf die rund 335.000 Instagram-Follower von DankStop weiter aus.

- Die Transaktion wirkt sich unmittelbar wachstumsfördernd aus, nachdem DankStop in den 12 Monaten zum 30. April 2021 einen Umsatz von mehr als 3 Millionen USD sowie eine EBITDA-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich erzielte.

- Als Pro-forma-Kennzahl für die Übernahme ist der Gesamtumsatz von High Tide in den USA mit rund 55 Millionen CAD zu beziffern.

- High Tide gewinnt ein Asset-Light-Unternehmen dazu, das bereits als Lieferant in seinem ‚Dropshipping'-Katalog vertreten ist; daraus ergibt sich ein höherer Wirkungsgrad und eine bessere vertikalen Integration.

Calgary, AB, 12. August 2021 - High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FWB: 2LYA), ein auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Vertrieb von Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum erweitert hat, freut sich, weiter zu seiner Pressemeldung vom 20. Juli 2021, den Abschluss der Akquisition (die "Akquisition") des unter dem Namen DankStop.com ("DankStop") tätigen Unternehmens DS Distribution Inc. bekanntzugeben.

Die Akquisition ist nur einer der Schritte, die das Unternehmen kürzlich zur Erweiterung seiner Marktpräsenz in den Vereinigten Staaten und zur Dominanz des E-Commerce-Marktes für Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum unternahm.

Die Akquisition wurde in Übereinstimmung mit den Bedingungen der am 20. Juli 2021 abgeschlossenen endgültigen Vereinbarung (die "Akquisitionsvereinbarung") abgeschlossen, nach denen High Tide USA Inc., ein hundertprozentiges US-Tochterunternehmen von High Tide, 100 % der ausgegebenen und ausstehenden DankStop-Aktien von dessen Aktionären zu einem Preis von 3.850.000 USD, bestehend aus 612.087 Stammaktien von High Tide ("High Tide-Aktien") auf der Basis des vereinbarten Preises von 7,88 Dollar pro High Tide-Aktie, der dem volumengewichteten Preis pro High Tide-Aktie auf der TSX Venture Exchange (die "TSXV") während der zehn aufeinanderfolgenden Handelstage vor Abschluss der Akquisition ("Abschluss") entspricht, erwirbt.

Nach den Bedingungen der Akquisitionsvereinbarung wurden 153.021 Aktien von High Tide, die 25 % der an DankStop-Aktionäre ausgegebenen Aktien entsprechen, für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Abschluss in einem Treuhandkonto hinterlegt.

Das Unternehmen freut sich, den Beitritt von DankStop-Mitbegründer Feliks Khaykin zu High Tide in der Position als Director of U.S. Operations bekanntzugeben.

Nach dem Abschluss verfügt DankStop über ungefähr 100.000 USD in bar und nicht bares Arbeitskapital und Inventar im Wert von ungefähr 220.000 USD. DankStop wird im Staat Delaware als hundertprozentiges Tochterunternehmen von High Tide USA Inc. weiterbestehen.

Strategische Eckdaten

Mit über zehn Jahren Erfahrung im Bereich Cannabiskonsumzubehör - unter anderem durch die Tochterunternehmen Grasscity, Smoke Cartel und Daily High Club - sucht High Tide laufend nach Möglichkeiten, um seinen Anteil am wachstumsstarken Markt für Cannabiskonsumzubehör weiter zu steigern. Die Übernahme wird sich unmittelbar umsatzsteigernd auswirken und über die immer größer werdende Klientel von DankStop im Umfang von mehr als 200.000 E-Mail-Abonnenten erschließt sich für High Tide eine weitere Vertriebsschiene für den Produktverkauf, wodurch sich die Einzelhandelsspanne der eigenen Marken erhöht.

Die Übernahme wird den Wirkungsgrad und die vertikale Integration verbessern, da DankStop bereits als Lieferant in High Tides ‚Dropshipping'-Katalog vertreten ist. High Tide ist derzeit in den Bereichen Hanf-CBD und Konsumzubehör tätig, hat jedoch die Absicht, sein Cannabis-Einzelhandelsnetzwerk im Falle einer Legalisierung auf Bundesebene in die Vereinigten Staaten auszuweiten, und zwar durch Cannabis-Abo-Boxen, ausgereifte Online-Handelsseiten und stationäre Läden. Die Arbeiten zur Einführung von Konsumzubehör und Abo-Boxen auf Basis von Hanf-CBD sind auf allen Plattformen bereits angelaufen, und High Tide wird diese Plattformen im Laufe des Jahres weiter optimieren und integrieren.

Über DankStop

DankStop ist ein führender Online-Einzelhändler für Bedarfsartikel für den Cannabiskonsum. Mit einer branchenführenden und innovativen Webseite und einem engagierten Support-Team hat DankStop seit 2014 die Messlatte für den Online-Handel mit Konsumzubehör höher gelegt. DankStop setzt auf seine hauseigene Technologie und erweitert sein Angebot zusätzlich zu seinen Einzelhandels-Webseiten nun um eine Vielzahl von B2B-Dienstleistungen für die Cannabisbranche, die vom ‚Dropshipping' bis hin zur Fremdlogistik reichen. Informationen zu DankStop und zu seinen zahlreichen Produkten erhalten Sie hier: www.DankStop.com.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA,[ii] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 91 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt durch seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, SmokeCartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und seit Kurzem im Hanf-CBD-Bereich über CBDcity.com und FABCBD.com sowie durch seine Großhandelsdistributionsabteilung unter Valiant Distribution, zu der auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (NASDAQ:ACB).

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" bzw. "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden" oder "werden". Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über: die Stärkung der Online-Präsenz des Unternehmens als Ergebnis der Übernahme; die Verbesserung der Effizienz der vertikalen Integration des Unternehmens als Ergebnis der Übernahme; die unmittelbare Umsatzsteigerung infolge der Übernahme; die Stärkung der E-Commerce-Infrastruktur des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin bedeutende Umsätze über seine verschiedenen E-Commerce-Kanäle zu erzielen; die fortgesetzte Erkundung verschiedener Möglichkeiten auf dem Markt für Konsumzubehör durch das Unternehmen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Einzelhandelsmargen seiner eigenen Marken zu erhöhen; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Cannabis-Einzelhandelsnetzwerk in den Vereinigten Staaten zu erweitern; und die fortgesetzte Optimierung und Integration der verschiedenen E-Commerce-Plattformen des Unternehmens im Laufe des kommenden Jahres.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: die Fähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die fortgesetzte kommerzielle Lebensfähigkeit und die wachsende Popularität von Cannabis und Cannabis-Konsumzubehör; die fortgesetzte Genehmigung der Aktivitäten des Unternehmens durch die zuständigen Regierungs- und/oder Aufsichtsbehörden; das fortgesetzte Wachstum des Unternehmens; das anhaltende Wachstum der Popularität des Online-Einzelhandels/Vertriebs von Cannabis-Konsumzubehör; die anhaltende Fähigkeit von DankStop, Umsätze zu generieren; die Fähigkeit des Unternehmens, DankStop in sein derzeitiges Angebot an E-Commerce-Kanälen zu integrieren; und die Fähigkeit des Unternehmens, die Social-Media-Präsenz von DankStop effektiv zu integrieren und zu nutzen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, den Betrieb fortzuführen; die Risiken, die mit der Cannabis- und Cannabis-Konsumzubehörbranche im Allgemeinen verbunden sind; der zunehmende Wettbewerb auf dem Markt für Cannabis-Einzelhandel und Cannabis-Konsumzubehör; die potenzielle zukünftige Unrentabilität des Marktes für Cannabis-Einzelhandel und Cannabis-Konsumzubehör; die falsche Einschätzung des Wertes und der potenziellen Vorteile der Übernahme; Risiken im Zusammenhang mit potenziellen staatlichen und/oder behördlichen Maßnahmen in Bezug auf den Markt für Cannabis-Einzelhandel und Cannabis-Konsumzubehör; Risiken im Zusammenhang mit einem potenziellen Wertverfall von Cannabis und Cannabis-Konsumzubehör; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Gewinne zu erzielen; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, infolge der Übernahme Effizienzgewinne bei der vertikalen Integration zu erzielen; die Möglichkeit, dass die Übernahme nicht umsatzsteigernd ist; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, seine E-Commerce-Infrastruktur zu stärken; die Unfähigkeit des Unternehmens, weiterhin sinnvolle Umsätze über seine verschiedenen E-Commerce-Kanäle zu erzielen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Erkundung verschiedener Möglichkeiten auf dem Markt für Konsumzubehör fortzusetzen; die Unfähigkeit des Unternehmens, die Einzelhandelsmargen seiner eigenen Marken zu erhöhen; die Unfähigkeit des Unternehmens, sein Cannabis-Einzelhandelsnetzwerk in die Vereinigten Staaten auszuweiten; und die Unfähigkeit des Unternehmens, die verschiedenen E-Commerce-Plattformen des Unternehmens im Laufe des kommenden Jahres zu optimieren und zu integrieren.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als unrichtig erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Vorbehalt eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Senior Vice President, Corporate and Public Affairs

mailto:omar@hightideinc.com

Investorenanfragen:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

mailto:vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Per 21. Juni 2021, basierend auf Analysedaten zu Grasscity, SmokeCartel und Daily High Club, die von Alexa Internet, Inc. zur Verfügung gestellt wurden. Angaben zum Datenverkehr wurden von Google Analytics bereitgestellt.

#_ednref2 Das bereinigte EBITDA ist eine nicht IFRS-konforme finanzielle Kennzahl.

