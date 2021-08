Der Essenslieferdienst Delivery Hero will das starke Wachstum mit weiteren Investitionen befeuern. Um das Geschäft in Japan auszubauen, den Wiedereinstieg in Deutschland zu stemmen und auf dem umkämpften Markt der superschnellen Lebensmittellieferungen durchzustarten, nimmt der in mehr als 50 Ländern weltweit tätige Konzern mehr Geld in die Hand.

Den vollständigen Artikel lesen ...