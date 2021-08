Nach seinem Deutschland-Comeback hat der Lieferdienst Delivery Hero starke Zahlen für das zweite Quartal gemeldet und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Im Mai hatte der in Berlin beheimatete Dax-Konzern Delivery Hero nach rund zweijähriger Abstinenz über seine Marke Foodpanda seine Rückkehr auf den deutschen Markt angekündigt. Nach einer erfolgreichen Pilotphase soll der Lieferdienst ab Herbst auch in Frankfurt am Main, München und Hamburg starten. Derweil scheint das Unternehmen von den schrittweisen Lockerungen der Coronamaßnahmen nur wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...