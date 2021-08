Die Lizenzvergabe der Bafin an Coinbase Germany wirft Fragen auf. Bevorzugte die Behörde das US-Unternehmen bei dem Genehmigungsprozess? Ende Juni löste eine Nachricht Euphoriewellen im deutschen Krypto-Space aus. Coinbase Germany, der deutsche Ableger des größten Tauschplatzes für digitale Assets in den USA, schaffte historisches, als die Bafin dem Unternehmen aus Wilmington die erste Lizenz zur Verwahrung von Kryptowerten in Deutschland genehmigte. Seitdem darf Coinbase Germany sich als erstes Unternehmen überhaupt "regulierter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...