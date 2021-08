Neuer Finanztalk zu 50 Jahre Nixon-Schock: "Krall & Polleit " diskutieren Auflösung der US-Goldpreisbindung auf www.degussa.de Von der goldgedeckten Währung zum ungedeckten Papiergeldsystem: Vor 50 Jahren startete das Zeitalter des Gelddruckens - Führt uns diese währungshistorische Zäsur in die nächste Währungsreform? Frankfurt am Main 12.08.2021 "…Ich habe Finanzminister Connally angewiesen, vorübergehend die Konvertibilität des Dollar in Gold oder andere Reservemittel auszusetzen…", so US-Präsident ...

