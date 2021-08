VANCOUVER, BC, 12. August 2021 -https://mobilum.com/Mobilum Technologies Inc. ("Mobilum" oder das "Unternehmen") (CSE: MBLM) (OTC: MBLMF) (FRA: C0B), ein technologieorientiertes Unternehmen, das über eine gesetzeskonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zu traditionellen Finanztransaktionen ermöglicht, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Encore Ventures Inc. ("Coinstream") unterzeichnet hat, um seinen Nutzern auf goCoinstream.com On-Ramp-Dienste für den Kauf von Kryptowährungen mit Fiatgeld bereitzustellen.

Mobilum wird Coinstream seine schnelle, sichere und praktische FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)-konforme On-Ramp-Gateway-Lösung für den Zahlungsverkehr zur Verfügung stellen, um es Privatpersonen auf goCoinstream.com zu ermöglichen, Bitcoin, Litecoin und Ethereum sofort und sicher mittels Kredit- und Bankkarte zu kaufen.

Coinstream bietet einen schnellen und sicheren Checkout für den Kauf von Kryptowährungen mit Visa und MasterCard (Bank-, Kredit- und Guthabenkarten) sowie ApplePay in den USA.

"Wir freuen uns sehr auf unsere Partnerschaft mit dem Team von Coinstream, um deren Kunden die On-Ramp-Lösung von Mobilum für Fiatgeld zum Tausch in Kryptowährungen zur Verfügung zu stellen," meinte Wojciech Kaszycki, CEO von Mobilum OÜ.

Michael Vogel, der CEO und Gründer von Coinstream, merkte an: "Unsere Marke ist auf Vertrauen und Engagement für Kunden aufgebaut. Die Zahlungsabwicklung für Bitcoin-Unternehmen ist seit Jahren eine große Herausforderung, und Mobilum bietet nicht nur eine hervorragende Lösung, sondern ist auch führend auf dem Markt mit niedrigen Bearbeitungsgebühren und einem großartigen Kundenservice. Die Integration von Mobilum in Coinstream ermöglicht es uns, diese Einsparungen an die Kunden weiterzugeben und eine bessere Nutzererfahrung zu bieten."

Michael Vogel, ein Direktor des Unternehmens, ist auch der CEO von Coinstream, jedoch gelten das Unternehmen und Coinstream nicht als verbundene Parteien im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holds in Special Transactions.

Über Mobilum Technologies Inc.

Mobilum Technologies Inc. (CSE:MBLM) (OTC:MBLMF) (FWB:C0B) ist ein technologieorientierter Anbieter von Zahlungsleistungen (Payment Service Provider/PSP), der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über eine systemkonforme digitale Zahlungsinfrastruktur und Digital-Asset-Management-Technologien den Zugang zum traditionellen Finanzsystem zu ermöglichen. Unser Ziel ist es, mit Hilfe des von Mobilum entwickelten systemkonformen On-Ramp-Gateway Verbrauchern in aller Welt die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährung zu ermöglichen. Mobilum betreibt Niederlassungen in Kanada, Hongkong, Polen und Estland. Weitere Informationen finden Sie unter https://mobilum.com.

Über Encore Ventures Inc. ("Coinstream")

http://gocoinstream.com/ bietet einen schnellen und einfachen Checkout für den Kauf von Kryptowährungen mit Visa und MasterCard (Bank-, Kredit- und Guthabenkarten) sowie ApplePay in den USA. Das Coinstream-Team besteht aus leidenschaftlichen und erfahrenen Leitern in der Krypto-Branche, die sich dafür einsetzen, den Kauf von Bitcoin schnell und einfach zu machen. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir einen sehr reaktionsschnellen Support sowie einen 24/7 Live-Chat direkt auf unserer Website anbieten. Mehr dazu finden Sie auf goCoinstream.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über Ben Shamsian, Vice President, Investor Relations - Lytham Partners, unter der Rufnummer (646) 829-9701 oder per E-Mail an shamsian@lythampartners.com.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderen geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. In dieser Pressemeldung werden mit Begriffen wie "vorhersehen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "Plan", "Prognose", "möglicherweise", "planen" und ähnlichen Worten oder Ausdrücken zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gekennzeichnet. Diese Aussagen spiegeln die derzeitige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als realistisch eingeschätzt werden, jedoch beträchtlichen Unsicherheiten und Eventualitäten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Mitbewerb und die politische und gesellschaftliche Situation unterliegen. Es gibt viele bekannte und unbekannte Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden (können), unterscheiden. Das Unternehmen hat nicht die Absicht bzw. ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen so anzupassen, dass sie geänderte Annahmen oder Umstände oder auch andere Ereignisse widerspiegeln, die Einfluss auf solche Aussagen oder Informationen haben, es sei denn, dies wird in den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften gefordert.

