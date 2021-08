Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den Turbulenzen um China in der letzten Juli-Woche ist wieder Ruhe eingekehrt im ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen überwiegend Käufe", berichte Christian Dürr von der Société Générale. Der DAX liege weiter nahe dem Allzeithoch vom Juli bei 15.811 Punkten, am Dienstagmorgen seien es 15.776 Zähler gewesen. Dow Jones und S&P 500 hätten Ende vergangener Woche Rekordhochs erreicht, seien am letzten Montag aber darunter geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...