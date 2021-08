Nach mehreren Anläufen in den letzten Tagen zog der DAX gestern schließlich mit den US-Indizes gleich und markierte bei 15.887 Punkten ein neues Allzeithoch - und toppte diesen Rekord heute gleich noch einmal. Am Mittag geht es für den DAX bis auf 15.897 Punkte bergauf. Nachdem am Morgen Delivery Hero, die Deutsche Telekom, Henkel und RWE Zahlen vorlegten, schließt die Deutsche Wohnen morgen die Berichtssaison im DAX ab. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...