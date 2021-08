Die Hacker, die am Dienstag mehr als 600 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen entwendet haben, geben die Beute schrittweise zurück. Es soll sich um die Demonstration einer Sicherheitslücke gehandelt haben. Es war jedenfalls der größte Diebstahl in der noch jungen Geschichte der Decentralized Finance (Defi). Krypto-Assets im Gegenwert von mehr als 600 Millionen Dollar waren aus den Blockchains von Ethereum, Binance und Polygon verschwunden. Ziel des scheinbar gut vorbereiteten Angriffs war das US-Unternehmen Poly Network, das sich auf den chain-übergreifenden Transfer von Kryptowährungen ...

