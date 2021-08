Soeben wurde eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Zunächst einmal fiel der Erzeugerpreisindex für den Monat Juli höher aus als erwartet: 7,8% im Jahresvergleich (vs. erwartet 7,3% / vorher 7,3%) 1,0% im Monatsvergleich (vs. erwartet 0,6% / vorher 1,0%) Die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA zeigen, dass in der vergangenen Woche 375.000 Amerikaner Arbeitslosenunterstützung beantragt haben, was den Erwartungen der Märkte entsprach. Die Zahl der Folgeanträge ...

