HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 241 Euro belassen. Wie die Halbjahreszahlen verdeutlichten, habe der Rückversicherer ein kleinen Puffer für die bevorstehenden Herausforderungen in der zweiten Jahreshälfte anlegen können, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neben den zu erwartenden Belastungen aus der Flutkatastrophe seien auch höhere Pandemie-Effekte zu verdauen und auch die Hurrikansaison sei angelaufen, während im Mittelmeerraum Waldbrände wüteten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 11:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 11:56 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

