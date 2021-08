Gestern ging es mit den Impfstoffherstellern BioNTech und Moderna plötzlich kräftig mit den Kursen nach unten. Grund war die Ankündigung der europäischen Arzneimittelbehörde, die Impfstoffe in Bezug auf mögliche Nebenwirkungen zu untersuchen. Aus unserer Sicht ergeben sich daraus durchaus spekulative Einstiegs-Chancen. Zahlen gab es von K+S, SMA Solar, RWE; Helma und Deutsche Telekom. Was ist daraus jetzt zu machen? Insider-Käufe finden derzeit bei Teamviewer statt. Die Aktie gibt es aktuell zum halben Preis. Interessant? Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.