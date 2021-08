BYD hat 50 Elektrotaxis nach Chile geliefert. Die Stromer des Typs BYD e5 kommen im Rahmen des Programms "My Electric Taxi" des Energieministeriums in der Hauptstadt Santiago de Chile zum Einsatz. Eine Erweiterung des Programms auf andere Städte in Chile ist bereits geplant. Die erste Phase des "My Electric Taxi"-Programms kommt 50 Taxifahrern zugute, die jeweils eine Kofinanzierung von bis zu 10.000 ...

