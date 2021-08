DJ PTA-News: Börsenradio: RWE: "Ausbau erneuerbarer Energien bleibt das Ziel" - Forderung an die neue Bundesregierung - RWE CFO Dr. Michael Müller erklärt die Quartalszahlen, die Prognose und richtet sich an die Politik

Die im Juli erhöhte Prognose für 2021 bei RWE wurde zu den Halbjahreszahlen bestätigt: bereinigtes EBITDA zwischen 3 und 3,4 Mrd. Euro. Grund ist ein außerordentlich gutes Ergebnis im Bereich "Energiehandel". Das Halbjahresergebnis 2021 liegt bei 1,75 Mrd. Euro, das Konzernergebnis beläuft sich auf 870 Mio. Euro. Noch immer höchste Unternehmenspriorität hat der Ausbau der erneuerbaren Energien". Die Investitionen liegen derzeit in Höhe von 1,8 Mrd. Euro brutto und damit eine Verdopplung der Ausgaben im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr. Mit Blick auf das 2. Halbjahr rückt auch die Bundestagswahl in den Fokus. "Wir brauchen zusätzliche Flächen, auf denen erneuerbare Energien ausgebaut werden können", sagt Dr. Michael Müller, CFO von RWE, "die Politik muss sich daher sehr intensiv mit dem Thema Genehmigung beschäftigen." Am 15. November veranstaltet RWE einen Kapitalmarkttag - dort soll es weitere Informationen zum Ausbau und der Strategie geben.

