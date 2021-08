Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Einbruch der russischen Wirtschaft hielt sich 2020 mit 3,1% in Grenzen, so die Analysten der Helaba.Allerdings werde auch die Erholung in diesem Jahr mit nur 3% für ein Schwellenland unterdurchschnittlich ausfallen. Das sich seit Juni wieder verstärkt ausbreitende Corona-Virus bringe neue Einschränkungen mit sich. Inflationssorgen würden nicht nur die Wirtschaft belasten, sondern auch die Politik beunruhigen, stehe doch im September die Parlamentswahl an. Da Zinserhöhungen der Zentralbank bisher nur langsam ihre Wirkung entfalten würden, greife die Politik direkt über Preiskontrollen in das Marktgeschehen ein. (12.08.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...