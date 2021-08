"am Ende der Berichtssaison für das zweite Halbjahr 2021 haben die Führungskräfte der Unternehmen ihre Einschätzungen des Geschäftsklimas abgegeben und dargelegt, wie sie mit den operativen Herausforderungen und Chancen umgegangen sind und umgehen werden. Die Zusammenstellung ihrer Bottom-up-Mikroeinschätzungen bietet eine wertvolle Orientierungshilfe zur Optimierung unserer Top-down-Analyse", sagt Evan Brown Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management. Evan Brown in seinem aktuellen makroökonomischen Ausblick (Stand August 2021): "Insgesamt werden die unternehmerischen Strategien eine Schlüsselrolle dabei spielen, die makroökonomischen Ergebnisse nicht nur widerzuspiegeln, sondern aktiv zu gestalten. Die Pläne der Unternehmen sind aktuell besonders entscheidend: ...

