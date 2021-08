Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von Varta. Am morgigen Freitag bringt der deutsche Batteriehersteller seine Q2-Zahlen. Bei den Verkäufen steht die Telekom auf dem 4. Platz. Der Konzern hat heute Zahlen über Erwartungen vorgelegt. Nach ihrer Tochter T-Mobile US hat auch die Deutsche Telekom ein weiteres Mal die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.