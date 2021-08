FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Evotec haben am Donnerstagnachmittag nochmal merklich zugelegt und sind auf den höchsten Stand seit Januar 2021 gestiegen. Zuletzt notierten die Papiere des Biotechunternehmens mehr als vier Prozent fester bei 40,40 Euro und waren damit Spitzenreiter im MDax .

Am Mittwoch hatte Evotec Halbjahreszahlen vorgelegt und seine Ziele für dieses Jahr und die folgenden bestätigt. Die Experten von Warburg Research blieben bei ihrer Kaufempfehlung. Das erste Halbjahr habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Christian Ehmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hätten sich dabei Sondereffekte negativ ausgewirkt. Mittelfristig sehe es aber weiterhin gut aus./edh/he