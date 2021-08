Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor trübt sich nach einem freundlichen Wochenstart wieder ein. Die Lage bei der Aktie des Brennstoffzellenherstellers Plug Power verschlechterte sich in den letzten beiden Handelstagen ebenfalls. Die Chancen auf eine wieder anziehende Erholungsbewegung sind aber weiterhin vorhanden. Diese Marken sind dafür entscheidend.Die Plug-Power-Aktie meisterte am Dienstag kurzzeitig den Ausbruch aus ihrer Seitwärtsphase. Am gestrigen Mittwoch sackte dann der Kurs wieder ab und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...