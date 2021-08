Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB00BNG2HN26 Polar Capital Global Financial Trust PLC 12.08.2021 GB00B9XQT119 Polar Capital Global Financial Trust PLC 13.08.2021 Tausch 1:0,6275

CA84761T1093 Spectra7 Microsystems Inc. 12.08.2021 CA84761T8692 Spectra7 Microsystems Inc. 13.08.2021 Tausch 50:1

