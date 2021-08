Die Aktie von Media and Games Invest [WKN: A1JGT0] habe ich seit einem halben Jahr im Depot, nachdem Starinvestor Howard Marks und seine Oaktree Capital Management mit 9,1% eingestiegen sind. Das war für mich der Ritterschlag und ein Game Changer, weil es MGI ganz neue Perspektiven als Plattformbetreiber für Online- und Mobilegames eröffnet und ihre Reputation kräftig aufwertet.Die Media and Games Invest SE zielt in erster Linie darauf ab, durch Übernahmen von Unternehmen zu wachsen, sie umzustrukturieren und in eine große Spieleplattform zu integrieren. Man verfügt über ein profitables und wachsendes ...

