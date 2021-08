Jetzt ist auch der Deutsche Aktienindex nicht mehr zu bremsen, die 16.000er Marke nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien werden von Anlegern angesichts steigender Preise als beste Inflationsabsicherung gesucht. In Großbritannien fällt die Zahl der Neuansteckungen mit dem Corona-Virus trotz massiver Lockerungen und auch in anderen Teilen der Welt beschleunigt sich das Tempo innerhalb der nächsten Infektionswelle nicht weiter. Die Hoffnung auf ein Abebben ...

