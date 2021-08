UTZ BRANDS: Wie stark wird die Kostenwelle?Der im vorigen November sehr ordentlich per SPAC an die Börse gebrachte traditionsreiche Snack-Spezialist aus den USA hat sich kursmäßig bestens entwickelt. Jetzt wird erstmal vor einer Kostenwelle gewarnt. Die notwendigen operativen Anpassungen ("aggressive Schritte, um die höhere Inflation zu meistern") sind auf dem Weg, greifen aber erst mit Verzögerung. (Unter anderem wird man Preissetzungsspielräume nutzen, also selbst an der Inflation drehen, sowie die Produktivität steigern.) Die Maßnahmen sollen sich auch 2022 noch positiv auswirken.



Der Umsatz des Q2 wuchs auf 298 Mio. $, + 23 % zum Vorjahr. Bereinigter Gewinn + 39,7 % auf 19,0 Mio. $. Entscheidend bleiben die Aussichten:



Die Prognosespanne für den Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 bis 0,60 $ gesenkt, vorher waren es 0,70 bis 0,75 $ je Anteilsschein. So wurde der Konsens um 7 Cent verfehlt. Die Reaktion zu Handelsbeginn war - 7 % auf 18,89 $. Dort wurde UTZ aufgefangen und mühsam bis 20,34 $ gehievt; dann ein neuer Tauchgang unter 20 $.



Helmut Gellermann aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



