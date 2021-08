Die zwei Großaktionäre NOVARTIS (7 %) und ASTRAZENECA (5 %) bleiben an Bord, aber: Die DT. BANK nahm die Aktie in der vergangenen Woche aus ihrer Empfehlungsliste. Technisch wird es damit eng.



1,5 Mrd. € Marktwert für einen Umsatz um 320 bis 330 Mio. € sind anspruchsvoll. Die Entwicklung von Verfahren zur Optimierung von Proteinen ist ins Stocken geraten. Es war wohl auch der Grund, dass der Gründer Simon Moroney schon vor zwei Jahren freiwillig ausschied. Damit ist unklar, wie die Meilensteinzahlungen von NOVARTIS und ASTRAZENECA neu vereinbart werden. Als sicher gilt in Planegg/München, dass die Molekularforschung das Standbein bleibt.



