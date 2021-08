Inmarsat ELERA wird als Katalysator für die nächste Welle von weltverändernden Technologien dienen und sich ideal für das Internet der Dinge und die Milliarden von Geräten eignen, die jedes Jahr vernetzt werden

Inmarsat ELERA baut auf der weltweiten Führungsposition des Unternehmens bei den L-Band-Satellitendiensten mit innovativen Technologien auf, die bislang unerreichte Übertragungsraten im L-Band und die kleinsten und kostengünstigsten Benutzer-Endgeräte bieten werden, was durch die hohe Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit von Inmarsat sichergestellt wird

Inmarsat ELERA wird dazu beitragen, dass die Welt auf Jahrzehnte hinaus besser funktioniert, und zwar durch Bereitstellung lebensnotwendiger Dienste, auf die Unternehmen und Regierungen weltweit schon heute vertrauen, um ihre betriebliche Effizienz und Effektivität zu steigern und dabei zugleich Menschen, Ressourcen, Daten und unsere Umwelt zu schützen

ELERA wird eine Schlüsselkomponente von Inmarsat ORCHESTRA sein, einem Netzwerk, das weltweit zum ersten Mal GEO, LEO und 5G in einer harmonischen Lösung vereint

In seiner zweiten großen Pressemitteilung innerhalb von zwei Wochen präsentiert Inmarsat heute mit Inmarsat ELERA ein globales Schmalbandnetz, das ideal für die sich schnell entwickelnde Welt des Internets der Dinge (IoT) und für globale Mobilitätskunden geeignet ist, beispielsweise für die Luftfahrt, den Seeverkehr, Regierungen und ausgewählte Unternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210812005708/de/

Inmarsat Takes Another Leap Forward With ELERA, The Global Network for IoT, Safety and Mission Critical Connectivity (Photo: Business Wire)

"ELERA ist perfekt geeignet, um die Anforderungen der vernetzten IoT-Welt zu erfüllen", sagte Inmarsat-CEO Rajeev Suri. "Globale Reichweite, außergewöhnliche Belastbarkeit, höhere Übertragungsraten sowie kleinere und kostengünstigere Endgeräte all dies trägt dazu bei, dass wir bei der Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden auch weiterhin im Wettbewerb die Nase vorn haben werden."

"ELERA ist ein weiteres Indiz für ein Unternehmen mit echter Dynamik, das neue Innovationen und starke Leistungen hervorbringt", so Suri weiter. "Ich erwarte, dass Inmarsat im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr stark wachsen wird und dass dieses Wachstum die meisten unserer Geschäftsbereiche umfassen wird. Unsere Fortschritte wurden in der ersten Jahreshälfte deutlich, als wir ein starkes Wachstum bei Umsatz und EBITDA sowie einen robusten Cashflow verzeichnen konnten. Wir haben unsere Strategie dahingehend angepasst, dass wir uns auf die Förderung des Wachstums konzentrieren, die Entscheidungsfindung beschleunigen, weitere Innovationen einführen und eine stärker kommerziell ausgerichtete, kundenorientierte Kultur schaffen."

ELERA baut auf der Position von Inmarsat als Nummer 1 bei den mobilen Satellitendiensten (Mobile Satellite Services, MSS) auf und wird durch die Erschließung, Beschleunigung und Skalierung zukunftsweisender Anwendungsfälle zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft ein Sprungbrett für Innovationen bilden. Grundlage von ELERA ist das erstklassige L-Band-Netz von Inmarsat, dessen Innovationsspektrum von höheren Geschwindigkeiten über kleinere, kostengünstige Endgeräte bis hin zu [den bereits angekündigten] Inmarsat-6-Satelliten reicht, von denen der erste (I-6 F1) noch vor Ende des Jahres gestartet werden soll.

Gerade einmal 14 Tage nach der Ankündigung von ORCHESTRA, dem weltweit ersten Netzwerk, das GEO, LEO und 5G zu einer harmonischen globalen Kommunikationslösung vereint, verdeutlicht ELERA die klare strategische Ausrichtung von Inmarsat auf das globale Mobilitätssegment der Satellitenkommunikation. Zugleich ist es ein Signal für ein Unternehmen mit Dynamik, das wichtige technologische Innovationen und Wachstum schafft.

Die einzigartigen Fähigkeiten von ELERA in Kombination mit dem überlegenen Spektrum von Inmarsat und der ideal gelegenen Orbitalposition seiner Satellitennetzwerke machen das System zum unverzichtbaren Katalysator für neue IoT-Anwendungsfälle, die vom autonomen Verkehr über unbemannte Fluggeräte (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) bis zu industriellen und landwirtschaftlichen IoT-Anwendungen reichen.

ELERA-Innovationen

ELERA basiert auf dem marktführenden L-Band-Netz von Inmarsat, das schon heute den weltweit zuverlässigsten und flexibelsten globalen Verbindungsdienst mit einzigartiger Ausfallsicherheit unter allen Bedingungen und mit vollständiger globaler Redundanz bietet. Es unterstützt alle Anwendungen, von weltweiten Sicherheitsdiensten für die See- und Luftfahrt und humanitären Missionen bis hin zu IoT-Anwendungen in den Bereichen Agrartechnik, Transportwesen und Versorgung, sowie viele weitere Einsatzgebiete.

Zu den Innovationen, in die das Unternehmen investiert, um sie in naher Zukunft auf den Markt zu bringen, gehören eine Technologie für das Frequenzspektrum-Management, die L-Band-Datenraten von bis zu 1,7 Mbit/s ermöglicht, das kleinste und kostengünstigste L-Band-Endgerät sowie zwei neue L-Band-Satelliten, bei denen es sich um die größten und modernsten kommerziellen Kommunikationssatelliten handelt, die jemals entwickelt wurden.

Die neuen Spektrum-Management-Fähigkeiten (bekannt als Trägeraggregation), die in das ELERA-Netz integriert werden, liefern künftig die höchsten Übertragungsraten, die weltweit für L-Band-Kunden verfügbar sind, und übertreffen damit die Fähigkeiten aller anderen weltweiten L-Band-Netze bei Weitem.

Live-Kundentests in der Verkehrsluftfahrt sollen im Laufe des Jahres 2022 beginnen, und diese Technologie wird in den kommenden Jahren in einer Reihe von branchenspezifischen Anwendungen für Inmarsat-Kunden in den Bereichen Mobilität, Behörden und IoT eingeführt.

Im Rahmen von ELERA wird außerdem das kleinste und kostengünstigste Endgerät für L-Band-Nutzer entwickelt, das den idealen Rahmen für das satellitengestützte Internet der Dinge (IoT) im großen Maßstab bietet und ein cloudbasiertes Management für vertikale Marktsegmente wie Infrastruktur, Bahnverkehr, Logistik, Bergbau, Landwirtschaft, Behörden, Schifffahrt und Luftfahrt ermöglicht.

Zur Erweiterung des ELERA-Netzes wird Inmarsat zwei neue Satelliten in Betrieb nehmen. Die I-6-Satelliten, von denen der erste Ende 2021 gestartet werden soll, sind die größten und komplexesten kommerziellen Kommunikationssatelliten, die je gebaut wurden.

Die L-Band-Kapazität jedes dieser I-6-Satelliten wird wesentlich größer sein als die der 4. Satellitengeneration von Inmarsat. Neben anderen Verbesserungen bieten sie 50 mehr Kapazität pro Ausleuchtungszone, was bedeutet, dass viel mehr Daten über das gleiche geografische Gebiet hinweg übertragen werden können, und das bei unbegrenzter Flexibilität in der Ausleuchtungsrichtung.

ELERA wird auch das Portfolio der sprachbasierten Geräte von Inmarsat erheblich erweitern und Hunderttausenden von Kunden neue Möglichkeiten und Innovationen bieten. Diese Initiative steht für unser Engagement für innovative Lösungen im Bereich der Sprachdienste und unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens auf dem Markt für Handheld-Sprachdienste per Satellit.

"ELERA ist die spannende Vision dafür, wie Inmarsat in den kommenden Jahren das Angebot für IoT- und Mobilitätskunden verändern will, und bestätigt unser langfristiges Engagement im Bereich der L-Band-Dienste. Wir werden in den kommenden Monaten weitere Details zu diesen Innovationen mit unserer Partner-Community teilen und unser Programm von Veröffentlichungen fortsetzen, sobald wir wichtige Meilensteine erreicht haben", sagte Inmarsat-CEO Rajeev Suri.

Die Investitionen in ELERA sind bereits in den aktuellen Investitionsplänen und Leitlinien von Inmarsat enthalten.

ENDE

Hinweise für die Redaktion

ÜBER INMARSAT

Inmarsat ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich der globalen mobilen Satellitenkommunikation. Es besitzt und betreibt das weltweit vielfältigste Portfolio mobiler Telekommunikationssatellitennetze und verfügt über ein mehrschichtiges, globales Spektrum-Portfolio im L-, Ka- und S-Band, das eine unvergleichliche Breite und Vielfalt der von Inmarsat angebotenen Lösungen ermöglicht. Das seit Langem etablierte globale Vertriebsnetz von Inmarsat besteht nicht nur aus den weltweit führenden Vertriebspartnern, sondern umfasst auch eigene starke Direktvertriebskapazitäten, die einen durchgängigen Kundenservice gewährleisten.

Das Unternehmen kann eine beispiellose Erfolgsbilanz beim Betrieb der weltweit zuverlässigsten mobilen Satellitentelekommunikationsnetze vorweisen, die seit mehr als 40 Jahren die Basis für unternehmens- und missionskritische Sicherheits- und Betriebsanwendungen bilden. Darüber hinaus ist das Unternehmen eine wichtige treibende Kraft für technologische Innovationen im Bereich der mobilen Satellitenkommunikation und sichert seine Führungsposition durch umfangreiche Investitionen und ein leistungsstarkes Netz von Technologie- und Produktionspartnern.

Inmarsat ist in einem breit gefächerten Portfolio von Sektoren tätig und verfügt über die nötigen Mittel, um seine Geschäftsstrategie zu finanzieren. Das Unternehmen hält führende Positionen auf den Satellitenkommunikationsmärkten für die Seeschifffahrt, für Behörden, für die Luftfahrt sowie für Firmenkunden und ist für seine Kunden auf der ganzen Welt ein zuverlässiger, reaktionsschneller und qualitativ hochwertiger Partner.

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie uns folgen: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210812005708/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Jonathan Sinnatt Matthew Knowles

Corporate Communications

Tel.: +44 (0)788 960 5272 +44 (0) 7725 476 507

press@inmarsat.com