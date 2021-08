Darauf musste im Adidas-Umfeld lange gewartet werden: Der deutsche Sportartikelhersteller hat endlich einen Abnehmer für Reebok gefunden. Ein Verkauf war schon seit längerer Zeit geplant. Doch erst jetzt gibt es die entsprechende Vollzugsmeldung. Der Verkaufspreis steht allerdings noch nicht ganz fest.Adidas verkauft die US-Marke Reebok an die New Yorker Markenmanager von Authentic Brands Group für bis zu 2,1 Milliarden Euro. Der Großteil des Kaufpreises wird in bar gezahlt, teilte Adidas heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...