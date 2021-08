DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.226,33 +0,48% +18,96% Stoxx50 3.655,40 +0,15% +17,60% DAX 15.937,51 +0,70% +16,17% FTSE 7.193,23 -0,37% +11,76% CAC 6.882,47 +0,36% +23,98% DJIA 35.436,90 -0,14% +15,78% S&P-500 4.452,49 +0,11% +18,54% Nasdaq-Comp. 14.783,78 +0,13% +14,71% Nasdaq-100 15.058,06 +0,20% +16,84% Nikkei-225 28.015,02 -0,20% +2,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,52 -19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,24 69,25 -0,0% -0,01 +43,7% Brent/ICE 71,45 71,44 +0,0% 0,01 +40,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.752,41 1.751,65 +0,0% +0,76 -7,7% Silber (Spot) 23,25 23,53 -1,2% -0,28 -11,9% Platin (Spot) 1.028,75 1.021,85 +0,7% +6,90 -3,9% Kupfer-Future 4,35 4,37 -0,3% -0,01 +23,4%

Die Ölpreise geben leicht nach. Die Internationale Energieagentur hat ihre Prognose für die Ölnachfrage gesenkt. Sie begründete dies mit der sich ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus. Die Opec hielt zwar in ihrem Bericht an ihren Nachfrageprognosen fest, erhöhte aber die Angebotsschätzungen leicht. Alles in allem zeigen die Berichte, dass das Ölangebot nicht so knapp ist wie vermutet.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Trotz des unerwartet deutlichen Anstiegs der Erzeugerpreise haben Dow und S&P-500 im Verlauf neue Rekordhochs erreicht. Inzwischen sind die Gewinne aber wieder weggebröckelt. Die Preisdaten dürften Zinserhöhungsspekulationen neue Nahrung geben.Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist derweil in der vergangenen Woche im erwarteten Rahmen zurückgegangen. Damit scheint sich der im Juli verzeichnete Beschäftigungsaufbau im August zunächst fortzusetzen. Stützend wirkt nach Aussage von Beobachtern auch das billionenschwere Infrastrukturprogramm der neuen US-Regierung. Unter den Einzelwerten fallen die an der Nyse gelisteten Aktien des südkoreanischen E-Commerce-Unternehmens Coupang um 6,9 Prozent. Die Gesellschaft war im zweiten Quartal wegen einer Sonderbelastung infolge eines Brands in einer Niederlassung tiefer in die Verlustzone gerutscht. Ebay(+0,4%) hat gute Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlicht, aber einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Moderna steigen um 4,7 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA wird voraussichtlich eine Auffrischimpfung mit dem Covid-19-Vakzin von Moderna empfehlen.

Am Anleihemarkt ziehen die Renditen in Reaktion auf die Konjunkturdaten an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Der DAX markierte ein neues Allzeithoch, obwohl die US-Erzeugerpreise im Juli deutlicher als erwartet gestiegen waren."Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien werden von Anlegern angesichts steigender Preise als beste Inflationsabsicherung gesucht", versuchte CMC einen Erklärungsversuch. Auch eine schwächere Industrieproduktion aus der Eurozone konnte die Stimmung nicht drücken. Deutsche Telekom (+2,8%) hat im zweiten Quartal mit der organischen Entwicklung die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen und erhöhte erneut den Jahresausblick. Henkel (-1,6%) hat nach dem zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Jahr weiter erhöht, allerdings für die operative Gewinnmarge die Erhöhung zurückgenommen. Adidas (+1,6%) hat die US-Marke Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft. Delivery Hero (-7,6%) hat zwar gute Umsatzdaten vorgelegt, jedoch die Gewinnmarge auf den unteren Rand der bisherigen Spanne präzisiert. Bilfinger (+5%) sitzt auf Überschusskapital und will es an die Aktionäre zurückgeben. Trotz ordentlicher Zahlen und eines Ausblicks im Rahmen gaben Sixt Stämme um 3,8 Prozent nach. Im Handel hieß es, die Aktie sei ein wenig zu weit gelaufen. Tendenziell gut wurden die Geschäftszahlen von Nordex (-5%) im Handel aufgenommen. Allerdings sei der Ausblick "nur" bestätigt worden, meinte ein Händler. "Nach überzeugenden Geschäftszahlen wurde bei Cancom (-5,3%) bemängelt, dass der Ausblick nicht nach oben genommen worden sei. Der Rohstoffsektor in Europa stellte mit 1,8 Prozent Minus das schwächste Segment. Hier belastete besonders die Dividendenausschüttung von Rio Tinto (-7,6%). Etwas verwunderte über das Kursminus von 7,9 Prozent bei K+S zeigten sich Händler nach den finalen Geschäftszahlen. Belastend dürften unter anderem die negativen Sektorvorlagen aus Europa gewirkt haben. Vor der Veröffentlichung von Zahlen am Freitag verloren Varta 6,7 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1742 +0,0% 1,1741 1,1734 -3,9% EUR/JPY 129,60 -0,0% 129,59 129,66 +2,8% EUR/CHF 1,0836 +0,2% 1,0819 1,0817 +0,2% EUR/GBP 0,8490 +0,3% 0,8466 0,8465 -4,9% USD/JPY 110,38 -0,0% 110,38 110,50 +6,9% GBP/USD 1,3828 -0,3% 1,3867 1,3861 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,4766 +0,0% 6,4785 6,4788 -0,4% Bitcoin BTC/USD 44.008,86 -5,1% 44.963,01 46.712,26 +51,5%

Der Dollar, der nach den Verbraucherpreisen am Mittwoch etwas zurückgefallen war, zeigt sich nach den Erzeugerpreisen wenig verändert.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Knapp behauptet haben die Börsenplätze in Ostasien und Australien am Donnerstag tendiert. Etwas Unterstützung lieferten die US-Inflationsdaten vom Vortag, die auf Monatsbasis eine geringere Teuerung ausgewiesen haben als zuletzt. Dagegen belastete die Zunahme der Corona-Fälle in vielen Ländern. Zudem hat Peking wieder einen neuen Anlauf zur Regulierung einer Branche unternommen, diesmal trifft es die Versicherer. In Japan lagen Transport- und Energiewerte im Plus. Im Blick standen die Berichtsunternehmen. So hat Toshiba (-4%) einen Quartalsbericht vorgelegt, auf den die Anleger verschnupft reagierten. Derweil zieht die Inflation auch in Japan an: die Einkaufspreise der Industrie verzeichneten die höchste Teuerung seit 13 Jahren. Der festlandschinesische Markt wurde leicht gedrückt von Stahlherstellern und Kohleminen. Dagegen legten die Aktien von Software-Unternehmen zu. In Seoul gingen Telekom- und Automobilwerte fester, dagegen wurden Elektronik- und Biotechaktien abverkauft. Steigenden Corona-Zahlen standen solide südkoreanische Exportdaten gegenüber, die die Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung befeuerten. Bei den Einzelwerten steigerten sich Techtronic in Hongkong um gut 9 Prozent. Die Citigroup hat das Kursziel angehoben und empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. In Sydney verteuerten sich die Aktien der Versicherungsgesellschaft QBE nach guten Zahlen um gut 8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas verkauft Reebok an Authentic Brands für bis zu 2,1 Mrd EUR

Adidas hat die US-Fitnessmarke Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft. Käufer ist die Authentic Brands Group LLC, ein Marken-Managementunternehmen mit Sitz in New York, zu dessen Eigentümer unter anderem Blackrock gehört.

Atlantia könnte Tochter Telepass 2024 an die Börse bringen

Der Infrastrukturkonzern Atlantia könnte seine Tochtergesellschaft für elektronische Mautsysteme, Telepass, 2024 an die Börse bringen. Das sagte Telepass-CEO Gabriele Benedetto in einem Interview mit der italienischen Tageszeitung Il Sole24Ore.

Neuer Siemens-Chef Busch übernimmt auch Vorsitz im Asien-Pazifik-Ausschuss von Kaeser

Der neue Chef von Siemens, Roland Busch, übernimmt von seinem Vorgänger Joe Kaeser auch den Vorsitz des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA). Der Wechsel erfolge im Herbst, teilte der Bundesverband der Deutschen Industrie mit. Der APA fungiert demnach als Brückenbauer zwischen der deutschen Asienwirtschaft und der Politik in Deutschland und in den asiatischen Partnerländern.

Dieselkäuferin kann von VW Ersatz der Wertminderung verlangen

Wer einen VW Diesel mit manipulierter Software gekauft hat, dem kann Schadenersatz zustehen - auch wenn er sein Auto behält. Der Bundesgerichtshof erklärte, dass einer Passat-Käuferin ein sogenannter kleiner Schadenersatzanspruch zustehe. Dabei geht es um die Wertminderung des Fahrzeugs.

Delivery-Hero-CFO: Yogiyo-Verkauf noch 2021 - Deliveroo-Anteil strategisch

Delivery Hero rechnet CFO Emmanuel Thomassin zufolge noch in diesem Jahr mit einem Verkauf der südkoreanischen Tochter Yogiyo. Beim britischen Wettbewerber Deliveroo plc will der Berliner Essenslieferdienst derzeit nicht weiter aufstocken.

Delticom schreibt im Halbjahr Gewinn und bestätigt Prognose

Der Reifenhändler Delticom hat seinen operativen Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem von der Pandemie belasteten Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert und die Jahresprognose bestätigt.

MTU verkauft US-Tochter Vericor an Investor CSL Capital

