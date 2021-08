Straubing (ots) - Jetzt wird bei den radikalislamischen Taliban in Afghanistan aber das große Zittern einsetzen: Bundesaußenminister Heiko Maas droht den Fanatikern, die blutrünstig in immer mehr Provinzen des Bürgerkriegslandes wüten, ihnen den Geldhahn zuzudrehen, falls sie die Macht gewaltsam an sich reißen und ein Kalifat unter der Scharia errichten. Doch Zynismus beiseite: Glaubt Berlins in Wahrheit hilfloser Chefdiplomat allen Ernstes, die Taliban würde sich von solchen Ankündigungen beeindrucken lassen? Das werden sie gewiss nicht. Neue Finanziers stehen längst bereit.



