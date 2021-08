DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe erwartungsgemäß gesunken

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 7. August wie erwartet abgenommen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 12.000 auf 375.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen solchen Rückgang exakt vorhergesagt.

US-Erzeugerpreise steigen im Juli stärker als erwartet

Die US-Erzeugerpreise sind im Juli spürbar gestiegen, was den Inflationsdruck in der US-Wirtschaft erhöht. Die Preise auf der Produzentenebene kletterten im Schnitt um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Auf Jahressicht lagen die Erzeugerpreise um 7,8 Prozent höher.

Umweltbundesamt mahnt bei Klimaanpassung zur Eile

Das Umweltbundesamt (UBA) mahnt bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Deutschland zur Eile. Insbesondere wenn es nicht gelingen sollte, die Erderwärmung weltweit auf zwei Grad zu begrenzen - was für Deutschland voraussichtlich plus 2,4 Grad bedeuten würde -, müsse schnell gehandelt werden, um hohe oder sehr hohe Risiken für unterschiedliche Regionen noch wirksam vermindern zu können, warnte die Behörde.

Altmaier für zusätzliche Aktienrente für gesetzlich Versicherte

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Umlagefinanzierung der gesetzlichen Rente durch eine Einbeziehung von Aktien zu erweitern. "Vorschläge, die gesetzliche Rente mit Aktienelementen zu ergänzen, finde ich richtig und interessant", sagte Altmaier dem Portal t-online. "Aktien bieten große Wertsteigerungen, wie wir in den vergangenen Jahren gesehen haben", argumentierte der Minister.

Bundesfinanzhof wartet weiter auf neuen Präsidenten

Der Bundesfinanzhof (BFH), das oberste deutsche Steuergericht, bleibt weiter ohne regulären Präsidenten. Grund ist ein Konkurrentenstreitverfahren um die Besetzung des BFH-Präsidentenamts, das in die nächste Runde geht und seit einigen Tagen beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof anhängig ist, wie ein Pressesprecher gegenüber der Wirtschaftswoche bestätigte. Die Konkurrentenklage war laut dem Magazin zuvor in erster Instanz beim Verwaltungsgericht München abgewiesen worden.

