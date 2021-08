Mainz (ots) - Eigentlich ist die Nachricht eine gute: Es scheint deutlich mehr Erstgeimpfte in Deutschland zu geben als gedacht. Laut einer Befragung des Robert Koch-Instituts gaben 79 Prozent der Erwachsenen unter 60 Jahren an, dass sie mindestens einmal geimpft wurden. Das sind 20 Prozentpunkte mehr als im Digitalen Impfquotenmonitoring (DIM) angegeben, welches sich aus den gemeldeten Impfungen von Impfzentren, Krankenhäusern, niedergelassenen Ärzten und Betriebsmedizinern speist. Einer der Erklärungsansätze für die Untererfassung beim DIM ist, dass nur etwa die Hälfte der registrierten Betriebsärzte die Impfung melden würden. Ärzte haben sich schon häufig beklagt, dass sie mit zu viel Bürokratie rund um die Impfung belastet werden. Da ist es nachvollziehbar, dass sich die Datenübermittlung verzögert. Allerdings würden die Daten irgendwann kommen, denn die Impfungen würden ja auch abgerechnet, beruhigen Experten. Ein anderer Punkt ist die Erfassung der Johnson & Johnson-Impfung, bei der nur eine Dosis notwendig ist. Weil diese ausschließlich als Zweitimpfung gemeldet wird, ergibt sich daraus eine Ungenauigkeit bei den Zahlen zur Erstimpfung. Die Datenerfassung wird mit den vielen niederschwelligen Impfangeboten vermutlich nicht einfacher werden. Ärgerlich dabei ist, dass die Maßnahmen, die Bund und Länder verhängen, noch immer von den Infektionszahlen abhängen und diese werden von der Höhe der Impfquote beeinflusst. Doch die ist ja gar nicht so schlecht: 76,5 Prozent der über 60-Jährigen sind vollständig geimpft und 94,3 Prozent dieser am stärksten gefährdeten Gruppe haben schon eine Dosis erhalten. Und das ist die noch bessere Nachricht.



