Zwei leitende Entwickler von Diablo 4 haben Activision Blizzard verlassen. Einen Grund hat der Spielehersteller nicht genannt. Vermutet wird ein Zusammenhang mit dem Sexismusskandal. Eine "Kultur der ständigen sexuellen Belästigung und Diskriminierung" vermutet das kalifornische Department of Fair Employment and Housing beim Spielehersteller Activision Blizzard. Der Sexismusskandal und die Reaktion des Unternehmens haben in den vergangenen Tagen schon hohe Wellen geschlagen. Blizzard-Entertainment-Präsident J. Allen Brack hatte seinen Hut nehmen müssen. Jetzt haben drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...