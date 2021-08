Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - - Das Aquarium im Marine Life Themenpark wird 68.000 Meerestiere beherbergen, darunter Haie, Fischschwärme, Mantarochen und Meeresschildkröten.- Der Bau des Megaprojekts ist zu 64 % abgeschlossen- SeaWorld Abu Dhabi schließt sich SeaWorlds 55-jährigem Engagement zur Unterstützung von Meeresrettung, Forschung, Bildung und Naturschutz an- Yas SeaWorld® Forschungs- und Rettungszentrum wird das erste seiner Art in den Vereinigten Arabischen EmiratenMiral, Abu Dhabis führender Kurator für faszinierende Erlebnisse, gab heute in Zusammenarbeit mit SeaWorld® Parks & Entertainment bedeutende Fortschritte beim Bau von SeaWorld Abu Dhabi bekannt, der nächsten Generation von Themenparks für Meeresbewohner und Yas Islands neuestem Megaprojekt. Der Meerespark, der das größte und umfangreichste Meeresaquarium der Welt und das neue Forschungs- und Rettungszentrum Yas SeaWorld® umfassen wird, ist derzeit zu 64 % fertig gestellt.Zu den jüngsten Meilensteinen des Projekts, das 2022 fertiggestellt werden soll, gehören die Fertigstellung der ersten Stahlkonstruktion und die baldige Fertigstellung der Umhüllung des Marine-Life-Parks. Darüber hinaus werden derzeit die Fassade des Gebäudes und mehr als 70 % der Acrylplatten im Park installiert.SeaWorld Abu Dhabi wird nach seiner Fertigstellung das größte und ausgedehnteste Meeresaquarium der Welt beherbergen, das 25 Millionen Liter Wasser fasst und mehr als 68.000 Meerestiere beherbergt, darunter Haie, Fischschwärme, Mantarochen und Meeresschildkröten. Ein Hauptaugenmerk des Aquariums liegt auf dem "Endless Vista", einem beeindruckenden 20 m hohen vertikalen Fenster, das sich über mehrere Ebenen erstreckt und atemberaubende Wasserszenen zeigt.Aufbauend auf dem umfangreichen Forschungs- und Rettungs-Know-how von SeaWorld wird das Yas SeaWorld Forschungs- und Rettungszentrum als fortschrittliches Wissenszentrum fungieren, das sich auf die einheimischen Ökosysteme des Golfs und der Meeresbewohner konzentriert. Die Einrichtung wird sich in unmittelbarer Nähe des Aquariums und des Themenparks befinden und wird das erste spezielle Zentrum für Meeresforschung, Rettung, Rehabilitation und Rückführung in den VAE sein. Es wird in die laufenden Bemühungen von SeaWorld in den Bereichen Forschung, Rettung, Erhaltung und Bildung integriert. Das Forschungs- und Rettungszentrum, das für Besucher nach Voranmeldung zugänglich ist, wird auch die Arbeit der dort ansässigen Wissenschaftler und Forscher demonstrieren, das Wissen der Gäste über Wassertiere bereichern und maßgeschneiderte pädagogische Lernprogramme für lokale und internationale Schulen und Reisegruppen anbieten.Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO von Miral, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment bei der Entwicklung dieses Meeresparks der nächsten Generation, der das größte Meeresaquarium der Welt und das erste Forschungszentrum der VAE zur Erforschung und Pflege von Tieren umfassen wird. Dies ist eine weitere wichtige Ergänzung zu den bestehenden Erlebnissen und Attraktionen auf Yas Island und ein Beweis für die Verwirklichung unserer Vision, die Insel zu einem globalen Top-Tourismusziel für Einwohner und Besucher zu machen.Die Besucher von SeaWorld Abu Dhabi haben die Möglichkeit, mit einer der vielfältigsten Tierpopulationen zu interagieren, die es weltweit in einem Meerespark gibt. Das Themenaquarium "Endless Ocean" verdeutlicht den Gästen die Weite und den Umfang der Meeresausstellung und ist ein Element innerhalb eines einheitlichen "One Ocean"-Erlebnisses, das sechs verschiedene Bereiche des Meeresparks miteinander verbindet. Die Erzählung "One Ocean" wird die Fähigkeit des Parks verbessern, die natürlichen Lebensräume verschiedener Arten zu simulieren, die harmonisch wie in der freien Natur leben. Die Gäste werden ermutigt, diese natürlichen Unterwasserumgebungen mit Hilfe immersiver Erzähltechniken und modernster Technologien zu erforschen, um das Verständnis für das Leben im Meer weiter zu vertiefen.Marc Swanson, CEO von SeaWorld Parks & Entertainment, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, mit Miral zusammenzuarbeiten, um die unvergesslichen Gästeerlebnisse von SeaWorld und unsere wichtige Mission nach Yas Island und in die Region zu bringen. SeaWorld Abu Dhabi schließt sich unseren nordamerikanischen Parks an, was unsere Mission und unser Engagement für den weltweiten Naturschutz angeht. Wir haben Hunderte von Fachleuten, die sich auf die Pflege, Rettung und Rehabilitation von Tieren, Naturschutzerziehung, den Schutz von Lebensräumen und die Erforschung von Arten konzentrieren, und wir freuen uns darauf, dass das Yas SeaWorld® Forschungs- und Rettungszentrum den positiven globalen Einfluss von SeaWorld auf die lebenswichtigen Bemühungen zum Schutz von Meereslebewesen in der Region weiter ausbauen wird."Auf einer Fläche von 183.000 Quadratmetern (m2), die sich über fünf Innenebenen erstreckt, nutzt das Design von SeaWorld Abu Dhabi die mehr als 55-jährige Erfahrung von SeaWorld in den Bereichen Meeresforschung, Naturschutz und Tierschutz.SeaWorld Abu Dhabi unterstützt die Vision von Miral, die Insel Yas als eines der weltweit führenden Reiseziele zu positionieren. Das einzigartige Portfolio an Attraktionen und Erlebnissen auf der Insel umfasst viele Weltneuheiten und rekordverdächtige Attraktionen: Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi und CLYMB Abu Dhabi.Sowohl Miral als auch SeaWorld Parks & Entertainment haben sich verpflichtet, langfristige Nachhaltigkeitsziele für das Megaprojekt zu erforschen; weitere Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.*Hinweise für die Redaktion:Estidama, Pearl 2 Rating:- SeaWorld Abu Dhabi wird nach Estidama - einer von den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelten Methodik für die Planung von Gebäuden und einem Rahmenwerk zur Messung der Nachhaltigkeitsleistung - mit Pearl 2 bewertet. Das Programm ist ein wichtiger Aspekt der "Abu Dhabi Vision 2030", mit der das Emirat Abu Dhabi nach innovativen grünen Standards gebaut werden soll.- Das Pearl Building Rating System wurde 2010 eingeführt und ist in Abu Dhabi verpflichtend, wobei alle Gebäude eine Statuszertifizierung des Pearl 1 Ratings benötigen und alle von der Regierung finanzierten Gebäude mindestens das Pearl 2 Rating erreichen müssen.Ernennung von Tabreed District Cooling:- Die National Central Cooling Company PJSC (DFM: Tabreed), die National Central Cooling Company der VAE, wurde mit der Erbringung von Fernkältediensten beauftragt, um sicherzustellen, dass der Park von einer zuverlässigen und energieeffizienten Kühlungsquelle profitieren wird.- Es wird eine Kühlleistung von 7.500 Kältetonnen mit einer Gesamtkonzessionsleistung von 15.000 Kältetonnen (RT) geliefert.- Im Rahmen der Vereinbarung wird Tabreed bis 2022 eine neue Anlage auf dem Gelände von SeaWorld Abu Dhabi errichten. Das Projekt wird von einer zuverlässigen, technologisch fortschrittlichen und nachhaltigen Kühlquelle profitieren, die mit dem von Tabreed betriebenen zentralen Kühlsystem auf Yas Island verbunden ist.Informationen zu MiralMiral schafft Reiseziele in Abu Dhabi und verbindet Menschen und Orte durch einzigartige, fesselnde und aufregende Erlebnisse. Das Unternehmen ist für den Ausbau und die Verwaltung der Insel Yas verantwortlich. Sein Angebot umfasst Unterhaltung, Gastgewerbe, Freizeit, Sport, Gastronomie, Einzelhandel und Immobilien. Auf Yas sind mittlerweile Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros. World Abu Dhabi, CLYMB Abu Dhabi, der Golfplatz Yas Links, Yas Mall, Yas Marina Circuit, Yas Marina und sieben Hotels beheimatet, darunter auch das Vorzeigehotel W Abu Dhabi - Yas Island.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.miral.aeFür weitere Informationen über SeaWorld Abu Dhabi besuchen Sie http://www.seaworldabudhabi.comInformationen zu SeaWorld® Parks & Entertainment:SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Themen- und Unterhaltungsparks. Es bietet bedeutungsvolle Erlebnisse, die Gäste dazu inspirieren, Tiere und die wilden Wunder der Natur zu bewahren. Das Unternehmen ist eine der weltweit führenden zoologischen Organisationen und internationaler Spitzenreiter im Bereich Tierschutz, Dressur, Aufzucht und tierärztliche Betreuung. Das Unternehmen kümmert sich insgesamt um eine der größten zoologischen Sammlungen der Welt und hat zu Fortschritten bei der Pflege von Tieren beigetragen. Das Unternehmen rettet und rehabilitiert darüber hinaus Meeres- und Landlebewesen, die krank, verletzt, verwaist oder ausgesetzt sind, mit dem Ziel, sie wieder in die freie Wildbahn zu lassen. Das SeaWorld®-Rettungsteam hat im Laufe der Geschichte des Unternehmens mehr als 39.000 Tieren in Not geholfen. SeaWorld® Parks & Entertainment, Inc. besitzt oder lizenziert ein Portfolio anerkannter Marken wie SeaWorld®, Busch Gardens®, Aquatica®, Sesame Place® und Sea Rescue®. In seiner mehr als 60-jährigen Geschichte hat das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio von 12 Freizeitparks und regionalen Themenparks aufgebaut, die sich an bedeutenden Zielen in den USA befinden. In vielen von ihnen ist die einzigartige zoologische Sammlung des Unternehmens zu sehen. 