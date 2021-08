DGAP-Ad-hoc: IGP Advantag AG / Schlagwort(e): Ankauf

IGP Advantag AG: Erwerb von rund 5,5 Hektar für ein neues Bildungs- und Gesundheitscampus in Fürstenwalde



12.08.2021 / 20:57 CET/CEST

IGP Advantag AG: Erwerb von rund 5,5 Hektar für ein neues Bildungs- und Gesundheitscampus in Fürstenwalde Berlin, 12.08.2021 - Die IGP Beteiligungs AG, eine Tochtergesellschaft der IGP Advantag AG (ISN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR), plant über eine Grundstücksgesellschaft in Fürstenwalde eine zu entwickelnde Baulandfläche von rund 5,5 Hektar mit aufstehenden Gebäuden zu erwerben und zu einem Bildungs- und Gesundheitscampus, auf dem auch Wohnen möglich ist, zu entwickeln. Bis Ende September 2021 sollen seitens der Stadt die zum Vertragsabschluss noch notwendigen Beschlüsse gefasst worden sein und hieran anschließend die Verträge unterzeichnet werden. Kontakt: IGP Advantag AG

Raik Heinzelmann

Vorstand

Friedrichstraße 61

10117 Berlin

Tel.: +49(0)2831.1348220

Mail: aktie@igp-advantag.ag Ende der Ad hoc-Mitteilung 12.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

